Il Ct Albinea conquista la seria A2

ALBINEA (Reggio Emilia) – È un ritorno ai massimi livelli per il Circolo tennis Albinea che, al termine di una combattuta sfida, giocata in casa, davanti ad un nutrito pubblico, ha sconfitto il Tennis club 2002 di Benevento e conquistato la promozione in serie A2.

Decisive le vittorie in singolo di Federico Margini su Mario Organista (6/1, 6/0), Cristian Carli su Francesco Liucci (6/4, 6/0) e Lorenzo Bocchi su Francesco Vilardo (6/2, 4/6, 6/4). Grande soddisfazione per il presidente del circolo Gianluca Bologna, la responsabile della commissione tennis Alessia Zerbino e per la direttrice Giulia Bizzarri che hanno premiato il gruppo guidato dal maestro Christian Fava e dal vice Marcello Bacchini.

I giocatori albinetani protagonisti dell’impresa sono Lorenzo Bocchi, Leonardo Catani, Cristian Carli, Federico Margini, Matteo Bononi, Alessandro Stradi, Tommaso Iotti, Francesco Coriani, Leonardo Iemmi e Federico Cantoni.