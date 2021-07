REGGIO EMILIA – I figli dei carabinieri hanno ricevuto le borse di studio della Fondazione Manodori. La premiazione integra la cerimonia per i 207 anni di vita dell’Arma dei Carabinieri svoltasi in forma ridotta il 5 giugno. Sono state consegnate questa mattina le 17 borse di studio che anche quest’anno, come da tradizione, la Fondazione Manodori ha concesso ai figli di carabinieri in servizio nella provincia che si sono particolarmente distinti nelle discipline scolastiche degli Istituti della scuola media inferiore e superiore della Provincia di Reggio Emilia.

La cerimonia odierna si inquadra in quella per la celebrazione del 207° anniversario dell’Arma dei Carabinieri svoltosi in forma ridotta, a causa delle restrizioni imposte dalla diffusione pandemica, lo scorso 5 giugno. Al Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Emilia, alla presenza del Presidente della Fondazione Monadori dott. Romano Sassatelli, del Comandante Provinciale Col. Cristiano Desideri e degli altri Ufficiali della sede, sono stati premiati.

Per le scuole superiori gli studenti Lorenzo Sciamanna, Luigi Negri, Erika Cerullo, Federico Saviano, Martina Antonietta Iozzo, Daniele Loris Merolla, Andrea Lugini e Nicolò Bevilacqua, mentre per le scuole medie inferiori le borse di studio sono state consegnate ad Arianna Gobbini, Giulio Pallante, Giorgia Varrata, Emma Musso, Giada Cerullo, Annalisa Regni, Ilenia Negri, Matteo Varrata e Thomas Mazzella.