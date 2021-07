Guida con la patente falsa: denunciato un 52enne indiano

REGGIO EMILIA – Alla guida con un documento falso: 52enne indiano denunciato per uso di atto falso e guida senza patente dai carabinieri che hanno proceduto al fermo dell’auto su cui viaggiava. Fermato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia carabinieri di Reggio Emilia, impegnati nei controlli lungo le strade del capoluogo reggiano, ha esibito una patente di guida poi rivelatasi falsa, rilasciatagli dallo stato della Polonia.

È accaduto l’altra sera in via G.B. Vico (il tratto di via Emilia per andare a Parma) quando i militari a bordo di una pattuglia hanno intimato l’alt a una Volkswagen Golf e hanno controllato i documenti di guida e circolazione. E’ venuto fuori che la patente era falsa. L’uomo è stato portato in caserma e lì i carabinieri gli hanno sequestrato la patente falsificata e lo hanno denunciato. L’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo. Solo qualche giorno fa, sempre a Reggio Emilia, i carabinieri avevano fermato un pakistano di 34 anni, residente a Reggio Emilia, che aveva esibito una patente di guida rilasciata dallo stato della Polonia risultata anch’essa contraffatta.

Il sequestro di due patenti false, nel giro di pochi giorni, a carico di cittadini stranieri, rilasciate entrambe dalla Polonia, ha spinto i carabinieri ad investigare per capire dove e come l’indiano e il pakistano siano riusciti a procurarsi il documento falsificato.