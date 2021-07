REGGIO EMILIA – I Chiostri di San Piestro hanno fatto da cornice all’iniziativa “Orizzonti cooperativi: innovazione, coesione sociale, territorio”, promossa e organizzata da Legacoop Emilia Ovest per confrontarsi insieme alle associate, alle istituzioni e agli stakeholder sulle sfide e le proposte da mettere in campo in una fase così complessa e ancora segnata dall’incertezza. La lunga imprevedibile contingenza ha portato a cambiamenti profondi, a cui occorre dare risposte costruttive, tenendo conto delle linee di sviluppo tracciate dai piani regionali, nazionali ed europei, focalizzate in particolare sui temi dell’innovazione, welfare, ambiente e comunità. Tutti aspetti su cui la cooperazione ha sempre dato e continuerà a dare un contributo fondamentale.

L’evento rientra in un tour di appuntamenti che prevede tre tappe negli altrettanti territori dove sono radicate le

oltre 300 cooperative aderenti a Legacoop Emilia Ovest: Reggio Emilia, Parma e Piacenza. L’incontro, che ha registrato una importante partecipazione, è stato introdotto dalla relazione del presidente Edwin Ferrari, che ha fatto il punto della situazione in un frangente cruciale dopo il lungo periodo emergenziale il cui impatto ha avuto ripercussioni pesanti a livello sanitario, economico e sociale.

A seguire, per contribuire alla riflessione è intervenuto Enzo Risso, Direttore scientifico di Ipsos con un focus su “Scenari cooperativi. Lo sguardo ai cambiamenti in corso”, in cui sono emersi la crescita dell’indice di fiducia, l’inasprimento delle disuguaglianze e l’attenzione e preoccupazione per la situazione economica e ambientale, quest’ultimo tema molto sentito. Ivano Ferrarini, vicepresidente Legacoop, moderatore dell’incontro, ha poi dato la parola al sindaco Luca Vecchi a cui è seguito l’intervento di Marco Mamei, docente dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia su “Innovazione 4.0: l’evoluzione delle infrastrutture digitali IoT nelle imprese”. L’innovazione tecnologica, digitale, organizzativa rappresenta uno dei player maggiormente strategici su cui puntare per dare nuovo slancio alla ripresa, come indicato anche dai piani strutturali di rilancio.

“Le nostre cooperative” – dichiara il presidente Edwin Ferrari – “hanno risposto complessivamente meglio del previsto all’impatto dell’emergenza nel corso del 2020 seppur con grandi differenze fra i settori. Se da un lato, distribuzione, agroalimentare e servizi hanno retto e a volte migliorato i risultati, la ristorazione, la cultura e il tempo

libero hanno subito duri contraccolpi. I decreti sostegni e le misure emergenziali sono state di grande aiuto nel difendere l’occupazione e la liquidità delle cooperative. Ma abbiamo ancora grande preoccupazione per i risultati del

2021. Stiamo ragionando e lavorando su cosa ci attende nei prossimi mesi e anni. Ci sono nuove e importanti opportunità di crescita per i nostri territori, per chi saprà interpretare le linee definite dall’Europa per ricostruire e

rigenerare le nostre società. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, rivoluzione verde e transizione

ecologica, infrastrutture per una mobilità sostenibile, istruzione e ricerca; inclusione e coesione, salute: queste sono

le missioni del NextGeneretionEU e molte di queste sono missioni distintive delle nostre cooperative”.

L’evento si è concluso con la premiazione di Coopstartup Emilia Ovest, bando per la nascita di nuove cooperative,

promosso con Coopfond il fondo mutualistico di Legacoop. Dopo il lungo percorso di formazione e selezione dei

progetti, la giuria ha individuato i vincitori di questa edizione: “Il Pontaccio” (RE), cooperativa di comunità nata a

Vetto; “Collaborative Psycare” (PC), gruppo multidisciplinare di psicologi; “Mezzoforte” (RE), società specializzata in

software innovativi in ambito audio 3D; “Riddlesift.com” (PR), piattaforma web per l’istruzione musicale; “Youlisses”(RE), consulenza e gestione integrata della comunicazione digitale d’impresa.