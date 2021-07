For the Living inaugura il nuovo palco davanti al Valli

REGGIO EMILIA – Finalmente martedì 13 luglio, alle ore 21.30, il grande palco che rimarrà montato per

tutto il mese di luglio davanti al Teatro Municipale Valli accoglie in prima assoluta il concerto di Cristina Zavalloni, che presenta For the living, l’album nato dall’incontro della cantante e compositrice con il compositore norvegese Jan Bang, per l’etichetta Encore Music Jazz.

Il concerto fa parte della rassegna dell’Estate 2021 voluta dalla Fondazione I Teatri per celebrare questo importante momento di ripartenza. Un progetto “avventuroso”, che è riuscito a vedere la luce nonostante le limitazioni del

lockdown e l’impossibilità di viaggiare fra Italia e Norvegia e solo in questa estate 2021 For the living può finalmente vivere anche come concerto live.

Bang – compositore e autore degli arrangiamenti elettronici –, e Zavalloni – interprete vocale, compositrice e autrice –, sono affiancati da musicisti di riferimento negli àmbiti del modern jazz scandinavo e italiano, e della musica classica. Alle canzoni originali di Bang e Zavalloni, si alternano quelle di Maurice Ravel e di Charles Ives, in inediti arrangiamenti.

Il calore inconfondibile della voce di Cristina, la nitida trama di colori di un ensemble dagli impasti oltremodo insoliti, tutto è avvolto dall’elettronica di Bang, dai suoi fasci iridescenti di raffinatissima hausmusik, con i raggi dell’aurora boreale.

In questa nuova avventura, che la vede impegnata in veste d’interprete, compositrice, autrice, direttrice musicale e ora, assieme a Jan Bang, anche produttrice musicale Cristina Zavalloni è accompagnata sul palco da musicisti come: Eiving Aarset (chitarra ed elettronica), Simone Graziano (pianoforte e fender rhodes), Cristiano Arcelli (autore degli

arrangiamenti jazz, sax soprano e clarinetto basso), Francesco Ponticelli (contrabbasso), oltre al Clara Ensemble, fondato e guidato dalla Zavalloni, composto da Mattia Petrilli, flauto, Massimiliano Canneto e Federica Vignoni, violini, Riccardo Savinelli, viola, Luca Bacelli, violoncello e Leonora Armellini, pianoforte.

“Attraverso questo progetto – così racconta Cristina Zavalloni – credo di essere riuscita a conoscermi meglio, e forse diventerò un filo più indulgente nei confronti di stessa. Ma al contempo è stato un viaggio molto forte, non indolore, che sono contenta di avere fatto, con gioia, ovvero con il piacere di superare una paura, un po’ come quella dei bambini che imparano a nuotare nell’acqua alta, e una volta riusciti si sentono più forti”. For the living è un racconto in controluce delle nostre esistenze fragili, messe alla prova dal fato.