Festa Azzurra al Quirinale e a palazzo Chigi, Mattarella: “Avete meritato di vincere”

ROMA – La Nazionale campione d’Europa e il tennista Matteo Berrettini, finalista a Wimbledon, sono stati ricevuti oggi al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Questo non è il giorno di discorsi, è il giorno di applausi e ringraziamenti”, ha detto il capo della Stato. “Ieri sera, non sono un commentatore sportivo, avete meritato di vincere ben al di là del risultato ai rigori. Avete giocato in casa degli avversari, in quello stadio e con quel tifo, e avete subito un gol a freddo che avrebbe messo chiunque in ginocchio”, ha proseguito Mattarella rivolgendosi agli azzurri.

“Avete vinto ugualmente, è stata un’impresa che avete meritato molto più di quanto dica il punteggio. Siete stati accompagnati in queste 7 partite dall’affetto degli italiani, li avete ricambiati rappresentando bene l’Italia e rendendo onore allo sport, come ha reso onore allo sport Matteo Berrettini”, ha continuato il capo dello Stato. “La rimonta e la conquista del primo set – ha detto rivolgendosi al tennista romano – equivale ad una vittoria”.