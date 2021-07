Economia, numeri in ripresa nel 2021

REGGIO EMILIA – Secondo la Camera di commercio, nel 2021, migliorano le previsioni macroeconomiche per la provincia di Reggio Emilia. Il Pil (prodotto interno lordo) del territorio, in particolare, dovrebbe crescere del 6,8% attestandosi quindi in rialzo rispetto alla previsione del 6% formulata nell’aprile scorso, e aumentare anche nel 2022, seppure su livelli più contenuti (più 4,3%).

La ripresa sarà influenzata dall’andamento di tutti i comparti dell’economia provinciale e soprattutto, si stima, dalle costruzioni che dovrebbero crescere del 20,2% nel 2021, grazie anche alle agevolazioni del super ecobonus per l’efficienza energetica degli immobili. Dovrebbe inoltre risalire anche l’export, ritenuto in aumento del 16,5%.

Un leggero miglioramento si osserva anche per quanto riguarda il mercato del lavoro, con un più 0,6% del numero di occupati (era più 0,2% in aprile), percentuale che dovrebbe ulteriormente aumentare nel 2022 raggiungendo il 2,4%. Infine aumenta di quasi un punto percentuale la crescita prevista per il reddito disponibile delle famiglie reggiane, che passa dal più 4,7% delle stime di aprile al 5,6%.