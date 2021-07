Covid, focolaio alle ex Reggiane

REGGIO EMILIA – L’Ausl di Reggio Emilia ha individuato un focolaio di Covid scoppiato tra le persone che vivono in condizioni di marginalità alle ex Reggiane. I casi positivi sono attualmente 14 e per tutti è stato previsto l’isolamento in una struttura dedicata.

“Al momento- precisa l’Azienda sanitaria- non si registrano situazioni di particolare criticità e gravità clinica”. La zona delle ex Reggiane, viene poi ricordato, “è stata al centro di interventi di prevenzione contro la diffusione del covid da aprile 2020, grazie ad un progetto in rete tra operatori del socio-sanitario e del mondo del volontariato. Questo ha permesso la tempestiva individuazione dei casi di positività e di tutte le azioni conseguenti”.

Le persone vaccinate all’interno dei capannoni dismessi sono oggi 40. Sono invece 30 quelle uscite dal contesto di degrado grazie ai “corridoi umanitari locali” del progetto “Reggiane off”, a cui l’Ausl aderisce insieme a Comune, Regione, Curia e reti reggiane del volontariato.