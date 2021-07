REGGIO EMILIA – Vigili del fuoco al lavoro questa mattina a Reggio Emilia per rimuovere un albero crollato contro un palazzo nel centralissimo corso Garibaldi, senza per fortuna ferire nessuno. Dalle prime analisi effettuate dagli uffici tecnici del Comune e dal Consorzio Fitosanitario, nonostante la pianta apparisse in buono stato vegetativo, avrebbe avuto le radice marce.

“Le alberature del viale vengono periodicamente controllate ed era già in previsione per i prossimi giorni un intervento di rimozione del secco e di contenimento della ramificazione sul lato delle residenze”, informa l’amministrazione.

“Era già prevista per le prossime settimane una perizia specifica sulla stabilità di alcune piante di Piazza Fontanesi – aggiunge l’assessore alle Politiche per la Sostenibilità Carlotta Bonvicini – estenderemo la ricognizione anche a tutto il patrimonio verde di corso Garibaldi in modo da valutarne la stabilità ed evitare situazioni di crolli o cadute di rami che possano mettere in pericolo la sicurezza e l’incolumità pubblica”.