Corse in taxi scontate per categorie fragili e cittadini poveri

REGGIO EMILIA – Corse in taxi scontate per le categorie più fragili e i cittadini in difficoltà economica a causa della pandemia. E’ una delle misure di sostegno messe in campo dal Comune di Reggio Emilia che, con una delibera di giunta approvata ieri, ha siglato uno specifico accordo con il Consorzio dei taxisti reggiani per l’erogazione di “buoni viaggio” finanziati con risorse per 265.000 euro assegnate dal ministero delle Infrastrutture.

La platea dei beneficiari che potranno fare richiesta e usufruire dei buoni per tutto il 2021 comprende in particolare: disabili con almeno il 74% di invalidità riconosciuta, persone con ridotta mobilità a causa di patologie, cittadini over 70, e appartenenti a nuclei familiari che si trovino in condizioni di disagio economico per effetto del covid.

In questo caso si può accedere al contributo con un indicatore Isee del 2021 non superiore a 13.500 euro e dimostrando che il reddito complessivo lordo percepito da tutti i componenti del nucleo familiare nel mese di aprile non sia stato superiore a 1.100 euro e variato in diminuzione di almeno il 33% rispetto al reddito percepito nello stesso mese del 2019.

Il beneficio si rivolge infine a donne in stato di gravidanza, donne che si spostino nella fascia oraria 22-06 per comprovate esigenze lavorative, personale sanitario che si sposta nel tragitto casa lavoro, studenti in quello casa-scuola e persone che abbiano la necessità di recarsi presso un punto di vaccinazione.

I buoni sono disposti in due diversi tagli: da 3,50 e cinque euro ciascuno, non nominativi. Potranno essere utilizzati per coprire fino al 50% del costo del trasporto per un valore massimo di 20 euro per ciascun viaggio effettuato. Saranno distribuiti in tre carnet da 50 euro (per un valore totale di 150) per tutte le categorie elencate, con esclusione di coloro che ne faranno richiesta per andare a vaccinarsi, i quali riceveranno invece un solo carnet. Ogni “blocco” è composto da 10 buoni da 3,5 euro e tre buoni da cinque euro.

La finalità dell’iniziativa, si legge nella delibera di Giunta, “è quella di favorire non solo la ripresa dell’attività di settore, ma anche la mobilità cittadina attraverso l’utilizzo di mezzi di trasporto diversi da quelli privati e consentendo, in considerazione delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid, una più efficace distribuzione degli utenti tra tutti i mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale”. Tutelando soprattutto “determinate categorie di utenti da considerare più fragili, ovvero richiedenti maggiore attenzione per un trasporto in sicurezza”.