Coopservice rafforza l’asset del trasporto valori entrando in Btv

REGGIO EMILIA – Coopservice si rafforza nel settore della security. In particolare il gruppo reggiano leader nella fornitura di servizi integrati ha firmato oggi un accordo preliminare con la società Btv del gruppo Battistolli a cui conferirà il suo ramo d’azienda del “trasporto e contazione valori”.

Per effetto di questa operazione -la cui conclusione è prevista il prossimo 31 luglio- Coopservice otterrà una partecipazione in Btv tramite un aumento di capitale riservato. Le due aziende stanno inoltre valutando ulteriori sinergie nel settore della security “per far fronte alle sfide di un mercato in evoluzione nel quale dimensione nazionale, struttura organizzativa capillare e capacità di innovazione diventeranno leve competitive fondamentali per confermarsi tra i top player”.

Si “tratta di un’operazione che mira ad un nostro ulteriore consolidamento nel mondo del trasporto valori in Italia e che giunge in un momento molto importante per questo settore, messo a dura prova da oltre un anno di pandemia, da cui ci auguriamo di poter uscire presto e in modo definitivo, così da riprendere la nostra crescita e sviluppo”, dice il presidente Luigi Battistolli.

Per Roberto Olivi, alla guida di Coopservice, “Il vero valore di questo asset è rappresentato dall’esperienza e dalla competenza delle nostre guardie giurate armate e dei nostri operatori che hanno sempre dimostrato un’altissima professionalità nello svolgere compiti che richiedono massima attenzione e rigore”. Il conferimento in Btv, aggiunge Olivi, “ci permette di capitalizzare la nostra storia e di rafforzare le prospettive per un futuro da leader in un mercato in profonda trasformazione”.