QUATTRO CASTELLA (Reggio Emilia) – Compra on line una lavatrice, ma viene truffata. Lo scorso anno aveva comprato una lavatrice dopo aver trovato un’inserzione su un noto sito di compravendita on line. La vittima, una 47enne di Quattro Castella, aveva versato sulla carta di credito del finto venditore la somma di 159 euro, ma la lavatrice non le era mai stata consegnata. E così si è rivolta ai carabinieri della stazione locale e ha sporto denuncia. I militari, grazie anche al tracciamento dei movimenti della carta di credito, sono risaliti all’inserzionista. E’ un 29enne calabrese che è stato denunciato per truffa.