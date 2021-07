Coltiva marijuana nell’appartamento in ristrutturazione: denunciato

REGGIOLO (Reggio Emilia) – Doveva essere un controllo edilizio ambientale finalizzato ad accertare la manomissione di alcuni contattori e una potenziale discarica abusiva. Si è invece trasformato in un intervento di polizia giudiziaria.

Un sopralluogo effettuato la settimana scorsa in un edificio di Reggiolo ha portato la Polizia locale della Bassa Reggiana ad individuare e sequestrare alcune piante di marijuana. Ispezionando l’edificio, infatti, gli agenti si sono accorti di una pianta, all’apparenza di “marijuana”, posizionata sul balcone di un appartamento ubicato al primo piano della palazzina, disabitato, con le finestre tutte aperte e dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Osservando da un altro punto di vista, ovvero dal piano terra, gli agenti hanno notato che all’interno dell’appartamento vi erano altre tre piante, sempre di marijuana.

Individuato attraverso le visure catastali il proprietario della casa, gli operatori di Polizia locale lo hanno rintracciato, chiedendogli di raggiungerli sul posto. Nell’attesa di incontrarlo, gli agenti hanno notato che un signore entrava in quell’appartamento, utilizzando chiavi a sua disposizione, e cercava di recuperare le piante. L’uomo è stato subito fermato e identificato. Si tratta di un 65enne residente a Reggiolo. Da una prima ricostruzione dei fatti, sembra che il signore stesse svolgendo i lavori di ristrutturazione nell’appartamento e abbia sfruttato la situazione per utilizzare il locale come base per attrezzare una mini-serra.

Le piante, alte circa 80 cm, sono state ovviamente sequestrate e il 65enne denunciato all’autorità giudiziaria. Il sequestro è stato convalidato dal pubblico ministero che ha anche disposto una perizia sulle piante al fine di individuare la quantità potenziale di principio attivo presente.