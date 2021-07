Cercavano di far entrare illegalmente 15 immigrati in Francia, arrestati

CAMPEGINE (Reggio Emilia) – Cercavano di far sconfinare in Francia 15 immigrati pakistani e indiani, ma sono stati fermati ed arrestati dai carabinieri in valle Stura. Si tratta di due cittadini indiani. Uno è residente a Campegine.

È successo la notte del 10 luglio quando i militari di Vinadio, in provincia di Cuneo, hanno fermato un furgone per un normale controllo. Gli evidenti segni di nervosismo del conducente e del passeggero del mezzo, hanno però insospettito gli uomini dell’Arma che, così, hanno deciso di approfondire le verifiche.

La conferma si è avuta nel momento in cui, aperto il portellone del furgone, sono state trovate nascoste tra i bagagli quindici persone, tra cui un minorenne. Una volta accertato il tentativo di far sconfinare illegalmente gli immigrati ed eseguita la loro identificazione, i due indiani sono stati accompagnati in caserma dove sono stati arrestati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Tutti gli immigrati, invece, sono stati invitati a presentarsi in Questura per la regolarizzazione della loro posizione.