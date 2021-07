Bibbiano, furto di biciclette all’Hobby Garden

BIBBIANO (Reggio Emilia) – Furto notturno all’Hobby Garden di via Nazario Sauro a Bibbiano. I ladri, dopo aver sfondato la vetrata, sono entrati e hanno rubato, stanno i primi controlli in corso di esatto inventario, sei biciclette (tra elettriche e mountain bike). Tra danni cagionati per compiere il furto e refurtiva rubata il valore economico del danno arrecato è in corso di esatta stima. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Bibbiano per furto aggravato contro ignoti.