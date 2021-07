Bassa e zona ceramiche flagellate dalla grandine

CASTELLARANO (Reggio Emilia) – il maltempo ha flagellato la nostra provincia. È successo tutto poco dopo le 15.

Chicchi di grandine enormi sono caduti a Guastalla, a Gualtieri, Rolo, Reggiolo, Boretto, Fabbrico e Luzzara. In quest’ultimo Comune il maltempo ha provocato un infortunio sul lavoro in un’azienda in strada Carboni dove un operaio è stato colpito da una vetrata che gli è finita addosso. Ora si trova ricoverato con traumi di media entità che hanno interessato in particolare una spalla.

Grandine anche a Castellarano, mentre a Campagnola dove un pioppo si è abbattuto al suolo, nell’area verde accanto al piazzale delle corriere.

Oltre un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco in queste zone.

La Coldiretti: un disastro

Chicchi di grandine “grandi come albicocche” hanno colpito le colture dell’Emilia-Romagna- in particolare nelle province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara- danneggiando “campi di pomodori, cocomeri, meloni, mais, pere, barbabietole, zucche e patate” e provocando “milioni di danni, fra quelli procurati alle colture e quelli riportati dalle attrezzature agricole e dalle strutture”.

Questo il primo bilancio stilato dalla Coldiretti regionale dopo la grandinata che si è abbattuta nel pomeriggio sull’Emilia-Romagn una “tempesta di piena estate che conferma la tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con un’elevata frequenza di eventi estremi”.