Anziana scappa da casa di riposo, la trova la Finanza

REGGIO EMILIA – Fuggita dalla casa di riposo in cui era ospite, si aggirava di notte per strada a piedi, stanca e confusa. E’ una donna ultrasettantenne che a Luzzara- in provincia di Reggio Emilia- è stata notata e soccorsa da una pattuglia in servizio della Guardia di Finanza. Il fratello dell’anziana, da lei stessa menzionato, è stato contattato dai finanzieri a cui ha spiegato che la parente avrebbe dovuto trovarsi nella casa di riposo. L’episodio è stato quindi segnalato alla Procura di Reggio per le valutazioni di competenza sulle eventuali responsabilità degli addetti della struttura, che potrebbero dover rispondere di abbandono di soggetto incapace. Questo per non aver ottemperato alla custodia di una persona non del tutto autosufficiente, di cui erano incaricati.