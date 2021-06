Via Matteotti, spacciatore denunciato: sequestrato un etto di hascisc

REGGIO EMILIA – E’ stato rintracciato e denunciato ieri dalla polizia municipale un 21enne che vendeva hascisc contrassegnato con il marchio della pantera rosa.

Poco dopo le 11.30 di ieri gli agenti in servizio borghese per il controllo dei parchi, hanno notato un paio di persone che stavano confabulando in modo sospetto all’interno dell’area verde di via Matteotti, di fronte al Mirabello. All’avvicinarsi degli agenti, uno dei due ha subito gettato tra il fogliame un piccolo involucro, immediatamente raccolto dagli operatori di via Brigata Reggio e rivelatosi un “panetto” di hascisc del peso di circa 50 grammi.

Entrambi gli uomini sono stati quindi fermati e condotti al comando di Polizia locale per ulteriori accertamenti. L’uomo che aveva gettato l’involucro, un 21enne di origine magrebina, è stato sottoposto a perquisizione e nelle tasche dei pantaloncini è stato rinvenuto altro stupefacente dello stesso tipo. Una volta ricomposte, le due quantità di stupefacente si sono rivelate perfettamente coincidenti, tanto da formare una “tavoletta” marchiata con il simbolo della pantera rosa del peso complessivo di cento grammi.

Il 21enne, con regolare permesso di soggiorno, è stato quindi denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’amico, un connazionale di 36 anni in Italia su cui grava un provvedimento del questore, è stato invece denunciato per il mancato rispetto dello stesso.