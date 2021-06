Via Belgio, anziana si perde per strada: soccorsa dalla polizia

REGGIO EMILIA – Un’anziana di 71 anni, accaldata e in stato confusionale, è stata salvata ieri a Reggio Emilia da una pattuglia della Polizia. Gli agenti sono intervenuti in via Belgio su segnalazione di alcuni passanti, dove la donna si aggirava visibilmente affaticata e in stato di angoscia. Agli agenti ha riferito che, uscita per una passeggiata, aveva perso l’orientamento percorrendo a piedi molta strada e non sapeva più tornare a casa. La 71enne ha anche detto ai poliziotti di vivere insieme alla figlia ed al genero che sono stati subito rintracciati. Gli operatori hanno offerto dell’acqua alla signora e atteso con lei l’arrivo dei familiari. Oggi sono poi di nuovo passati a trovarla, per assicurarsi delle sue condizioni di salute.