Via Ancini, il campo nomadi sarà ampliato

REGGIO EMILIA – Il campo nomadi di via Ancini, nella frazione Roncocesi, sarà ampliato del 30% con un investimento di 650.000 da parte del Comune, proprietario dei terreni. L’intervento, approvato ieri dal Consiglio comunale, rientra nell’ambito del progetto del prolungamento della tangenziale nord di Reggio, opera attesa da anni, i cui lavori -a carico di Anas che investe quasi 200 milioni – dovrebbero inziare a luglio.

In particolare l’esproprio di una parte del campo di 5.700 metri quadrati su cui insistono le case in cui vivono sei famiglie, ha determinato la necessità di trovare una nuova sistemazione per gli occupanti che, di fatto, si sposteranno a pochi metri da dove risiedono ora. Contro l’esborso pubblico si sono schierati compatti tutti i gruppi di opposizione e la delibera è stata approvata dalla sola maggioranza.

L’intervento è invece difeso a spada tratta dal vicesindaco Alex Pratissoli, che sottolinea in premessa come l’operazione e i relativi costi sono in realtà già stati approvati all’interno del bilancio di previsione e del piano triennale dei lavori pubblici, mentre ad essere in discussione sono oggi le modifiche agli strumenti urbanistici per realizzarla in seguito alle determinazioni finali della Conferenza di servizi.

Pratissoli evidenzia inoltre che, negli anni, la gestione del campo ha dato “ottimi risultati in termini di controllo sia sociale, sia legale. Il valore aggiunto di quelle aree di sosta è che hanno vincolato gli utilizzatori a rispettare delle regole: dalla scolarizzazione dei bambini a quelle sull’ordine pubblico, tanto è vero che non è mai emerso un problema”. Una formula che, conclude Pratissoli è stata “lo strumento più potente per contrastare abusivismo e illegalità”.