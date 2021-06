Vende su Facebook cerchi in lega per auto, ma è una truffa

NOVELLARA (Reggio Emilia) Su marketplace di Facebook curava la pubblicazione degli annunci esca portando avanti, grazie all’applicativo messenger, la trattativa e, quando sulla carta riceveva i soldi delle “vendite fantasma” di cerchi in lega per auto, spariva senza ovviamente spedire quanto venduto.

In questo modo un pregiudicato dalla provincia di Foggia ha raggirato anche un reggiano che ha risposto all’annuncio per la vendita di 4 cerchi in lega per auto a 400 euro. Il compratore ha pagato senza tuttavia vedersi consegnare quanto acquistato, mentre il venditore è sparito nel nulla.

Per questo i carabinieri di Novellara, a cui l’operaio 39enne reggiano si era rivolto per presentare denuncia, in seguito a indagini telematiche, hanno denunciato per truffa un 35enne di Cerignola, in provincia di Foggia. L’uomo è risultato essere l’autore dell’inserzione e colui che ha portato avanti la trattativa e l’intestatario della carta prepagata dove sono finiti i soldi.