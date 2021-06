Vende on line falsa assicurazione per auto: denunciato

CORREGGIO (Reggio Emilia) – Vende on line una falsa assicurazione per l’auto, 54enne napoletano denunciato dai carabinieri per truffa. Mediante una trattativa on line, lo scorso febbraio, un 45enne di Correggio aveva stipulato quella che riteneva essere una vantaggiosa polizza assicurativa RC auto con il 54enne. Il correggese aveva versato un premio di 776 euro su una carta prepagata. Peccato che il contratto era falso.

La vittima si è resa conto di essere stata truffata solo nel momento in cui si è rivolta direttamente alla compagnia assicurativa che ha negato l’esistenza di alcun contratto sottoscritto con loro. Per questo motivo il 45enne di Correggio si è rivolto ai carabinieri della stazione locale per denunciare quanto accaduto. Avviate le indagini, attraverso il tracciamento della carta di credito ed i contatti telematici usati durante la trattativa, i militari sono risaliti al 54enne napoletano che è stato denunciato per truffa.