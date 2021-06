Vaccino, per addetti aziende reggiane somministrazione alle Fiere

REGGIO EMILIA – Unindustria e Confcooperative scendono in campo insieme per le vaccinazioni dei 70.000 lavoratori delle 1.400 aziende reggiane aderenti alle due associazioni imprenditoriali. Va in questa direzione il protocollo siglato con l’Ausl di Reggio Emilia e la partnership realizzata con i due centri sanitari di riferimento per Unindustria (Check-Up Service) e Confcooperative (3C Salute). L’iniziativa delle due associazioni consentirà il rapido allestimento, a cura dell’Ausl, di due specifici punti vaccinali all’interno dell’Hub delle Fiere, dove Check-Up Service e 3C Salute (che cureranno le relazioni con le aziende e i lavoratori interessati) opereranno con proprio personale sanitario ed amministrativo per la somministrazione dei vaccini e la gestione della documentazione necessaria.

“Le nostre imprese – sottolineano Fabio Storchi e Matteo Caramaschi, rispettivamente presidenti di Unindustria e Confcooperative – hanno investito ingenti risorse per assicurare la tutela dei lavoratori rispetto alla diffusione della pandemia e, oggi, nel rispetto della libera scelta individuale delle persone, sono pronte a compiere questo ulteriore importante passaggio verso la copertura vaccinale a salvaguardia della salute e delle attività che assicurano lavoro. L’enorme sforzo che sta mettendo in atto il sistema sanitario pubblico crediamo vada responsabilmente affiancato anche dalle iniziative private e questo progetto va esattamente in questa direzione, con specifici punti dedicati alle vaccinazioni dei lavoratori delle imprese associate e una somministrazione del vaccino che non interferisce con quella oggi estesa a tutti i cittadini al di sopra dei 12 anni”.

La formula adottata, aggiungono i presidenti di Unindustria e Confcooperative, dovrebbe alleggerire la pressione sugli hub pubblici determinata dall’estensione della possibilità di accesso al vaccino, anche grazie ai costi contenuti a carico delle imprese associate: “Anche di questo siamo grati a Check-Up Service e 3C Salute, entrambi impegnati da molti anni sulla medicina del lavoro e in altre specializzazioni, che metteranno a disposizione personale qualificato applicando tariffe alla portata delle aziende e facendosi carico degli aspetti organizzativi”.

Un particolare ringraziamento di Storchi e Caramaschi va all’Ausl di Reggio Emilia e al suo direttore sanitario Cristina Marchesi e a tutti i suoi operatori, “sia per lo straordinario ed appassionato lavoro che stanno conducendo da oltre un anno, sia per la disponibilità e le competenze che, anche in questa occasione, abbiamo avuto modo di apprezzare”. La raccolta delle adesioni alla campagna vaccinale sostenuta dalla partnership Unindustria-Confcooperative è iniziata in queste ore e le prime somministrazioni di vaccino sono previste per martedì 15 giugno.