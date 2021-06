Vaccino, code inutili all’hub delle Fiere

REGGIO EMILIA – Lunghe code di persone in attesa si sono formate oggi pomeriggio al centro vaccinale dell’ente Fiere di Reggio Emilia, dove da domani sono previsti i lavori di installazione dell’impianto dell’aria condizionata. Per questo motivo, già da ieri, l’Azienda Usl ha inviato ai cittadini un sms informandoli del cambio di sede per l’appuntamento che avevano prenotato. Molti, però, hanno ignorato la comunicazione, preentandosi comunque ai padiglioni di via Filangeri.

“Ricordiamo ai cittadini che per consentire l’installazione dell’impianto di raffrescamento al centro vaccinale di Reggio Emilia, gli appuntamenti già fissati in passato per questa sede vengono riprogrammati su altre sedi per l’intera settimana, lasciando all’ente Fiere una quantità residuale di appuntamenti”, evidenzia l’Ausl. Pertanto “solo i cittadini, prenotati a Reggio Emilia che non ricevono nuovi sms possono recarsi in quella sede”.

Invece “tutti coloro i quali che invece ricevono sms con nuove date e sedi devono tenere conto solo degli ultimi sms ricevuti”. Inoltre “nella giornata di domani, al pomeriggio il centro vaccinale di via Filangeri sarà chiuso per lavori e le prenotazioni sono state riprogrammate”. L’appello ai cittadini è “a leggere gli sms in arrivo e a presentarsi in orario nella nuova sede per evitare code e per non vanificare il lavoro di riorganizzazione attuato proprio per migliorare il comfort della sede vaccinale di Reggio Emilia”, conclude l’Ausl.