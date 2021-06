Trattorini tagliaerba: cosa sono e come scegliere il modello migliore

REGGIO EMILIA – Avere un ampio giardino dove rilassarsi quando si ha tempo libero è sicuramente una cosa bellissima, tuttavia, occorre possedere gli strumenti adatti per potersene prendere cura con la giusta efficienza. In caso contrario, si corre il rischio di trascurarlo, oppure, di lavorare tantissimo per mantenerlo in ordine.

Quando occorre tagliare l’erba, specialmente se si tratta di zone ampie, è consigliabile utilizzare i comodissimi trattorini da giardino, in questo modo è possibile ottenere un risultato perfetto in poco tempo. È risaputo infatti che i trattorini tagliaerba ormai rappresentano la soluzione più comoda per prendersi cura dei propri spazi verdi. Si tratta di strumenti piuttosto versatili, che quasi sempre non richiedono particolari competenze o abilità, in poche parole, sono utilizzabili da chiunque. Ovviamente è sempre sconsigliato far avvicinare bambini o adolescenti. I trattorini infatti, nonostante abbiano un aspetto minuto, totalmente differente rispetto ai classici trattori, possiedono elementi ed accessori potenzialmente pericolosi quindi devono essere utilizzati con cura e con attenzione.

Perché conviene utilizzare i trattorini

Utilizzare i trattorini tagliaerba per prendersi cura del proprio giardino è una delle scelte più indicate. È risaputo, infatti, che utilizzare tale strumento con una certa costanza garantisce un manto erboso più omogeneo e più “soffice”. Nel mercato infatti esistono molteplici modelli, ad esempio, se si possiede un ampio giardino posizionato in zone piuttosto impervie, è possibile utilizzare un trattorino tagliaerba 4×4 in modo da non avere nessuna difficoltà durante i lavori. In poche parole, i trattorini tagliaerba 4×4 rappresentano la scelta perfetta per chi non ha molto tempo a disposizione per curare il proprio giardino ma non vuole rinunciare ad un risultato ottimale.

Come scegliere il modello di trattorino più adatto

Come accennato sopra, nel mercato esistono davvero tantissimi modelli di trattorini tagliaerba, e di fronte ad una vasta scelta può essere piuttosto difficile fare la scelta perfetta. Tuttavia, esistono alcuni fattori da prendere in considerazione quando si vuole acquistare un prodotto del genere, in primis, le proprie esigenze effettive. In caso contrario, si rischia di acquistare un prodotto o troppo potente o troppo poco potente per il proprio giardino.

Un altro fattore da prendere in considerazione è la cilindrata del trattorino, se si possiede un giardino di notevoli dimensioni, è consigliabile optare per un modello più prestante in modo da ridurre i tempi di lavoro necessari e per evitare che il trattorino possa andare sotto sforzo. Ovviamente occorre considerare anche altri aspetti, altrettanto importanti, come ad esempio la modalità di taglio del trattorino, il tipo di guida, la trasmissione del motore, l’alimentazione e molto altro ancora.

Le diverse modalità di taglio dei trattorini

I trattorini tagliaerba guidabili possono essere distinti anche in base alla diversa modalità di taglio dell’erba. Essi infatti operano sostanzialmente con due tecniche di taglio diverse. Molti trattorini tagliano l’erba e la raccolgono in un apposito cestello che, successivamente, dovrà essere svuotato in sacchi o altri contenitori ad hoc. Altri trattorini tagliaerba invece, riescono a polverizzare l’erba precedentemente tagliata e viene depositata nuovamente sul suolo fungendo così da concime.

La tecnica in questione, cosiddetta mulching, permette non solo di tagliare comodamente l’erba ma anche di creare un vero e proprio concime naturale in modo da non utilizzare prodotti chimici che potrebbero essere nocivi per gli animali e per il terreno stesso. Quest’ultima modalità di taglio dell’erba è sicuramente consigliata per tutti coloro che devono tagliare l’erba su appezzamenti di terra di medie grandi dimensioni. Tuttavia, è bene precisare che per il primo taglio di stagione tale modalità di taglio non è l’ideale, l’erba in queste circostanze risulta essere più alta e voluminosa quindi sarebbe meglio se venisse raccolta nel cestello.