Trattore ribaltato in un campo muore agricoltore

CASTELLARANO (Reggio Emilia) – Infortunio agricolo mortale, nel primo pomeriggio di oggi, in un campo agricolo di Castellarano. Intorno alle 15 i carabinieri della Stazione di Baiso, su input della centrale Operativa della Compagnia di Castelnovo Monti, chiamati dai sanitari del 118, sono intervenuti, in un podere agricolo a Castellarano dove un trattore condotto da un 67enne reggiano, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, si è ribaltato.

Il conducente del mezzo è morto schiacciato dal mezzo agricolo. L’esatta dinamica dell’infortunio agricolo e’ ora al vaglio dei ca po’rabinieri di Baiso e Castellarano, che hanno proceduto ai rilievi di competenza.