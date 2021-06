Toano, esplosione in un’abitazione: grave un 58enne

TOANO (Reggio Emilia) – Un 58enne di Toano è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Parma dopo che, probabilmente a causa del malfunzionamento del piano cottura a gpl, si è verificata un’esplosione nella sua abitazione. E’ successo oggi verso le 13 in via Rondaneda 8 a Toano. Il 58enne era appena tornato a casa e, quando ha acceso la luce, c’è stata una deflagrazione seguita da un incendio. L’esplosione lo ha investito ferendolo gravemente. La deflagrazione non ha causato danni ad altre persone, ma l’abitazione, pur non riportando danni strutturali, è stata dichiarata temporaneamente inagibile. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Toano coordinati dalla procura reggiana.