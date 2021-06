Sospeso il blocco degli sfratti, incontro in prefettura

REGGIO EMILIA – Reggio Emilia si prepara ad affrontare le possibili tensioni sociali legate alla sospensione del blocco degli sfratti, con i provvedimenti convalidati al 28 febbraio del 2020 eseguibili dal prossimo 1° luglio.

Oggi il prefetto Iolanda Rolli ha convocato l’assessore comunale con delega alle Politica Abitative Lanfranco De Franco, la presidente del tribunale Cristina Beretti e i rappresentanti dei sindacati degli inqulini e dei proprietari di case che hanno concordato di arrivare, entro fine mese, ad un protocollo d’intesa territoriale sulla ripresa delle esecuzioni degli sfratti.

L’obiettivo sarà in particolare quello di garantire alle persone sottoposte a sfratto in condizioni di criticità economica e sociale, il passaggio da casa a casa o, mediante l’utilizzo di fondi dedicati, la permanenza in alloggio a rinnovate condizioni. Nello stesso tempo si cercherà di assicurare che proprietari rientrino presto in possesso dei loro immobili vuoti ma non rilasciati, o non interessati da criticità sociali.