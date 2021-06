Sinistra italiana, dal 1° al 4 luglio la festa regionale

REGGIO EMILIA – “La pandemia è come il riscaldamento globale alla velocità della luce. Mentre quest’ultimo accumula lentamente i dati di una possibile crisi sistemica da qui ai prossimi decenni, il Covid19 ci ha impartito una lezione rapida e veloce sui limiti della nostra società. Tutti i limiti conosciuti, su cui la sinistra da tempo insiste per una inversione di tendenza, tutti figli della sbornia liberista che da destra è tracimata a sinistra negli ultimi decenni”.

Questo il tema trainante della Festa regionale di Sinistra Italiana che si svolgerà a Reggio Emilia all’Ostello della Ghiara dal 1 al 4 luglio prossimi.

Sfida progressista, fisco, giustizia eguaglianza sociale, regionalismo impazzito, importanza sociale ambientalista nell’impresa, servizio sanitario pubblico, lavoro e precarizzazione dei lavoratori, scuola, ricondotta ad una didattica vecchia con strumenti nuovi, che lascia gli ultimi indietro, altri ancora gli argomenti che si approfondiranno nei quattro giorni di dibattiti con la presenza del segretario nazionale di SI, Nicola Fratoianni venerdì 2 luglio.

Tanti i nomi di spicco nazionale ed esperti nei diversi settori di discussione che si alterneranno nei quattro giorni di dibattito, che vedranno la conclusione nella giornata di domenica 4 luglio con un pranzo di autofinanziamento e concerto musicale serale.

Sottolinea Michele Bonforte segretario regione Emilia Romagna di SI: “Le lezioni che affronteremo sono lezioni evidenti. Ma lo sono per tutti? Malgrado la plateale smentita dei dogmi liberisti, i suoi cantori e gestori si sono presentati pentiti e riciclati. Con una bella pennellata di deficit spending (dopo aver ingabbiato l’Europa per decenni nel fiscal compact) ed un po’ di greenwashing gli stessi che sono alla base dei problemi che la pandemia a squadernato, si autodefiniscono come i migliori. Quelli che poiché sanno dove hanno sbagliato, ora possono far meglio di tutti. All’insegna del ‘tutto deve cambiare perché tutto resti come prima’, un’intera classe dirigente si ricicla e si ripropone. Noi invece pensiamo che perché tutto cambi, bisogna cambiare i manovratori. E dunque ci vuole un’alternativa progressista, al pensiero delle destre. Un’alternativa al governo Draghi, che sta rafforzando la destra, perché a quel pensiero si richiama. Una coalizione progressista in grado di rispondere alle emergenze di questo tempo con lo sguardo lungo delle generazioni”.

PROGRAMMA FESTA REGIONALE

Festa 1-4 luglio 2021

Chiostri della Ghiara – Via Guasco 6, Reggio Emilia

LEZIONI DALLA PANDEMIA

Giovedì 1 Luglio 2021 – ore 21

Reggio Emilia una sfida progressista

Cosimo Pederzoli (segreteria regionale SI), Fabiana Montanari (cons. com. PD), Fabrizio Aguzzoli (cons. com. M5S), Nadia Monti (Possibile RE), Dario De Lucia (cons. com. gruppo misto), Duilio Cangiare (portavoce Verdi RE), Daniele Codeluppi (copresidente REC)

moderatore: Daniele Petrone (giornalista Resto del Carlino RE)

introduce: Antonella Festa (segretaria SI Reggio Emilia)

Venerdì 2 Luglio 2021 – ore 18

Da un fisco giusto più eguaglianza sociale

Giovanni Paglia (segreteria nazionale SI), Giovanni Dosi (Professore di Economia Scuola Superiore Sant’Anna), Misha Maslennikov (Oxfam Italia)

introduce: Giorgio Stamboulis (segreteria regionale SI)

Venerdì 2 Luglio 2021 – ore 21

Lezioni dalla pandemia

Nicola Fratoianni (segretario nazionale Sinistra italiana), Giuseppe Provenzano (vicesegretario nazionale PD), Nunzia Catalfo (senatrice M5S – in collegamento)

introduce: Michele Bonforte (segretario regionale SI)

Sabato 3 Luglio 2021 – ore 18

Regionalismo impazzito

Silvia Prodi (segreteria nazionale SI), Anna Falcone (docente Università della Calabria), Gaetano Azzariti (Costituzionalista), Serena Pillozzi (segreteria nazionale SI), Mauro Sentimenti (Coordinamento per la Democrazia Costituzionale)

introduce: Katia Pizzetti (segreteria regionale SI)

Sabato 3 Luglio 2021 – ore 21

La coscienza del limite: l’impronta sociale ed ambientalista dell’impresa

Federico Martelloni (segreteria nazionale SI), Simone Vecchi (Cgil Reggio Emilia)

Rosa Fioravante (teaching assistant alla Luiss Guido Carli)

introduce: Roberto Sconciaforni (segreteria regionale SI)

Domenica 4 Luglio 2021 – ore 13

Pranzo di Autofinanziamento

su prenotazione: Antonella Festa 3333704182 – festa.antonella13@gmail.com

Domenica 4 Luglio 2021 – ore 21

Concerto: In.versione Clotinsky

con collegamento video di Luisa Morgantini su palestina e boicottaggio vendita armi.