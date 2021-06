Sequestrati 35 grammi di droga: due denunce

REGGIO EMILIA – La polizia ha sequestrato, in due distinte operazioni, 35 grammi di droga e denunciato due persone. Ieri, in via Emilia Santo Stefano, gli agenti della squadra Volante hanno identificato due italiani di 20 e 22 anni, che hanno consegnato volontariamente loro 15 grammi di marijuana che tenevano nei borselli. I due sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio e la droga è stata sequestrata.

Venerdì, invece, durante i controlli nelle zone limitrofe alla stazione storica e a piazzale Europa, il personale della questura, insieme a quello del Reparto prevenzione crimine, alla polizia locale e ad un’unità cinofila con il cane “Viktor”, hanno trovato, nel sottopassaggio che collega Piazzale Europa con la stazione storica e all’interno di una siepe di via Allegri, 20 grammi di hascisc e marijuana.