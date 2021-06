Scuola, sindacati in piazza per cambiare il decreto Sostegni bis

REGGIO EMILIA – Mercoledì sarà una giornata di protesta a livello nazionale per il comparto scuola. Una protesta scaturita quando alla firma del “Patto per la Scuola al centro del Paese” tra il governo e le organizzazioni sindacali confederali, ha corrisposto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 73/2021 (detto Sostegni bis), intervenuto anch’esso sulla scuola senza però alcun confronto.

“Riteniamo gli interventi previsti dal decreto per la scuola in larga misura inadeguati e intendiamo riunirci e manifestare per opporci a scelte unilaterali e per cambiare il decreto”.

Così i sindacati che chiedono modifiche specifiche sull’organizzazione del lavoro nella scuola e sulle condizioni del personale in un’ottica di stabilizzazione dei precari sia abilitati e specializzati, sia con 3 anni di servizio stabilizzazione dei Dsga facenti funzione con 3 anni di serviziosuperamento dei blocchi sulla mobilità del personale e attivazione delle assegnazioni provvisorie per anno scolastico 2021/22 potenziamento degli organici del personale docente, educativo ed Ata, partendo dalla riconferma dell’organico Covid previsione di proroghe dell’organico Covid con scadenza di contratto al termine delle lezioni, per rispondere in modo adeguato alle accresciute richieste ed esigenze delle scuole anche durante il periodo estivo (completamento delle procedure di validazione delle graduatorie di 3^ fascia Ata, gestione di attività previste dal nuovo Piano Scuola Estivo, svolgimento degli esami di Stato, …)

riduzione del numero massimo di alunni per classe opportunità di partecipare a nuovi concorsi anche in caso di mancato superamento di un precedente concorso.

E’ a sostegno di queste posizioni che Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals e Anief, saranno in piazza mercoledì in un presidio unitario che si terrà in Piazza Montecitorio a Roma dalle 15 alle 18. Nella stessa giornata si terranno manifestazioni nelle piazze di tutta Italia. A Reggio Emilia è previsto un presidio unitario in Piazza del Monte dalle 17 alle 19.