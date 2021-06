Santo Stefano, sequestrato mezzo chilo di droga

REGGIO EMILIA – Duro colpo allo spaccio di sostanze stupefacenti in città: arrestato dai carabinieri un 24enne, Jesse Ebow Yankey, che aveva mezzo chilo di droga in casa. Ieri mattina i militari hanno perquisito la sua abitazione a Santo Stefano e hanno trovato, in un borsone nascosto sotto un divano, diversi involucri contenenti hascisc e marijuana per un peso di circa mezzo chilo, oltre a tutto l’occorrente per il confezionamento delle dosi da immettere sul mercato, tra cui quattro bilance di precisione, buste in cellophane e una macchina per la termosaldatura delle buste.

Sono stati trovati anche oltre 1.500 euro in contanti, ritenuti essere provento dell’attività di spaccio, una macchina conta soldi ed un costoso iPhone utilizzato per i contatti con i clienti. A quel punto i carabinieri hanno accompagnato il giovane in caserma e lo hanno arrestato con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, in attesa del rito direttissimo previsto per questa mattina.