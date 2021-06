San Polo, si ribalta camion con 14 tonnellate di prosciutti

SAN POLO (Reggio Emilia) – Un tir che trasportava 14 tonnellate di prosciutti si è ribaltato, stamattina alle 8, sulla tangenziale di San Polo. Il conducente, un bielorusso, è rimasto lievemente ferito nell’incidente. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche i vigili del fuoco del comando di S. Ilario per le operazioni di rimessa in strada del mezzo completamente ribaltato sulla provinciale. In seguito all’incidente ben 150 litri di diesel sono finiti in un torrente che porta al fiume Enza per cui adesso sono in corso anche operazioni da parte della bonifica.