San Polo, ai nastri di partenza la raccolta degli oli alimentari esausti

SAN POLO (Reggio Emilia) – L’olio esausto usato per friggere viene molte volte smaltito nella maniera meno appropriata, spesso direttamente nello scarico del lavandino. Questa cattiva abitudine causa danni alle tubature, aumenta il rischio di intasare gli scarichi domestici e crea seri problemi agli impianti di depurazione. L’olio, infatti, avendo un peso specifico minore dell’acqua, galleggia su questa e crea un sottile strato che soffoca l’acqua, inibendo il processo depurativo: quindi deve essere necessariamente rimosso con lunghi processi di disoleazione.

Il Comune di San Polo, di concerto con Iren Ambiente, ha deciso di offrire un servizio in più alla cittadinanza in un’ottica sempre più tesa alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente, infatti l’olio non smaltito correttamente può raggiungere le falde acquifere diventando agente altamente inquinante per terreni e pozzi d’acqua potabile, può raggiungere fiumi e mari formando una patina che impedisce il passaggio dei raggi solari e alterare l’equilibrio ecosistemico

Per cercare di risolvere questo problema è stato progettato di un sistema di raccolta degli oli esausti alimentari esclusivamente di uso domestico (non quelli che, ad esempio, si usano per le automobili).

A San Polo verranno, a breve, collocati 4 contenitori nelle seguenti strade:

Via della Costituzione

Via Petrarca (fronte scuole)

Villaggio Fermi

Via F.lli Cervi f.te civ.53, Barcaccia

Si tratta di recipienti gialli, ben visibili, di grande capacità, accessibili comodamente, nei quali si può conferire l’olio esausto da frittura ed in genere gli oli derivanti dall’uso alimentare, utilizzando contenitori usa e getta (come ad esempio bottiglie di plastica usate) riponendo l’intera bottiglia chiusa all’interno del contenitore stradale.

ATTENZIONE: NON BISOGNA SVERSARE L’OLIO DIRETTAMENTE NEL CONTENITORE STRADALE, MA RACCOGLIERLO DENTRO BOTTIGLIE A PERDERE BEN CHIUSE DA GETTARE NEL CONTENITORE GIALLO.

Si ricorda che per ulteriori informazioni o chiarimenti resta a disposizione il Numero verde 800 212607 di Iren Ambiente (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17, il sabato dalle 8 alle 13) oppure si può inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica ambiente.emilia@gruppoiren.it.