Rubiera, auto contro bici: muore un 50enne

REGGIO EMILIA – Un cinquantenne è morto questa sera in un incidente stradale avvenuto intorno alle 18 all’incrocio fra via Paduli e via Bixio, a Rubiera. Il 50enne, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con una Bmw bianca mentre era in sella alla sua bici da corsa. La polizia municipale dell’Unione Tresinaro Secchia è intervenuta sul posto per i rilievi.

Sul posto sono intervenuti i mezzi inviati dal 118, un’ambulanza da Rubiera e l’automedica da Scandiano. Quando i sanitari sono arrivati sul posto, purtroppo, per il ciclista non c’era più nulla da fare.