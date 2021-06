“Restate 2021”, oltre 250 appuntamenti nei diversi luoghi della città

REGGIO EMILIA – L’estate 2021 di Reggio Emilia – un’estate di nuova ripartenza dopo i lunghi mesi di chiusura dovuti alla pandemia – si anima con Restate 2021, il cartellone di eventi e appuntamenti costruito da Comune di Reggio Emilia e Fondazione Palazzo Magnani all’insegna della cultura, dello svago di qualità e della socialità.

Sono oltre circa 250 le proposte in cartellone (la maggior parte delle quali a ingresso gratuito) da giugno a settembre, promosse da una grande pluralità di soggetti tra fondazioni e istituzioni culturali, associazioni, singoli artisti, soggetti privati, riuniti in una Rete di creatività e collaborazione irrobustita dalla volontà di lavorare insieme per offrire una proposta di eventi variegata, per interessi e gusti diversi.

Come sempre, i luoghi della città – dal centro storico ai quartieri – sono una cifra connotante il Restate, in cui gli spazi pubblici e del vivere quotidiano si trasformano in palcoscenici grazie al teatro, alla musica, all’arte e alla cultura.

Esordisce in ‘prima assoluta’ per Restate il Nuovo Museo, curato da Italo Rota e dai conservatori dei Musei civici, al secondo piano del Palazzo dei Musei: le visite – anche con guida – saranno un’esperienza culturale e comunitaria di grande valore, in cui si potrà ripercorrere, riflettere, interrogarsi e scoprire Reggio Emilia, la sua gente e il suo territorio dalla preistoria all’età contemporanea in un allestimento unico e in un viaggio sorprendente. Di eccezionale rilievo, la nuova sezione di Fotografia, con la permanente di opere di Luigi Ghirri e le produzioni degli autori di Fotografia Europea.

Tornano inoltre gli appuntamenti attesi dai reggiani, tra cui il Cinema sotto le stelle in piazza Prampolini, i concerti del Festival dei Pianisti italiani e le musiche di Mundus, gli spettacoli di Aterballetto, la poesia di ‘Vola alta parola’, i concerti dell’Istituto Peri-Merulo, la Commedia dell’arte, il Circo Dinamico, il jazz allo Spazio Gerra.

Restate 2021 si arricchisce inoltre della programmazione di Estate Popolare, il cartellone di iniziative, spettacoli, laboratori, giochi e sport promosso nei quartieri di Reggio Emilia da Acer e Comune di Reggio Emilia, con il sostegno del Comitato territoriale di Iren.

Il programma