Reggiolo, rapinata la filiale del Bpm

REGGIOLO (Reggio Emilia) – Rapina, intorno alle 13,10, alla Bpm di Reggiolo in via Matteotti. Tre individui travisati sono entrati e, sotto la minaccia di un’arma, hanno fatto entrare e chiuso in bagno i sette impiegati presenti e un cliente. Poi hanno rubato dalla colonnina dell’Atm alcune decine di migliaia di euro e sono fuggiti. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno ascoltato le testimonianze dei presenti e prenderanno visione dei filmati del sistema di videosorveglianza. Si indaga per rapina aggravata contro ignoti.