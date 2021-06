Premio Borciani, si va verso la finalissima

REGGIO EMILIA – Li abbiamo incontrati in città, con i loro strumenti sulle spalle: sono i musicisti partecipanti al Concorso Internazionale per Quartetto d’Archi “Premio Paolo Borciani”, che provengono da tutto il mondo.

Il concorso, iniziato lo scorso 5 giugno, sta entrando nella sua fase cruciale. Dopo le quattro prove sostenute in questi giorni dagli otto quartetti d’archi in gara, sabato 12 Giugno alle ore 19.00, la giuria, presieduta da Emmanuel Hondré, annuncerà i tre quartetti finalisti che si contenderanno l’ambito premio.

La finalissima si svolgerà domenica 13 Giugno, a partire dalle 18 al Teatro Municipale Valli. I finalisti eseguiranno un brano da loro scelto, dinanzi alla giuria e al pubblico. Poi la giuria si riunirà per decretare il vincitore del premio Borciani e di tutti gli altri premi e riconoscimenti, tra cui il Premio Speciale per la migliore esecuzione della nuova composizione per quartetto d’archi commissionata a Toshio Hosokawa, il Premio del Pubblico, il Premio Under 20, assegnato da una giuria di giovanissimi e una borsa di studio dalla Jeunesses Musicales Deutschland.

Pochissimi biglietti rimasti in Teatro (anche per la limitata capienza dovuta alle regole anticovid), sarà comunque possibile assistere al concerto in streaming su www.premioborciani.it o su https://app.idagio.com/live (l’accesso alla finale online ha un biglietto di 5 euro)

Aggiornamenti in tempo reale con i social network – è possibile rimanere sempre aggiornati e seguire tutte le fasi del Concorso attraverso i canali social del Premio Borciani. Facebook, Instagram saranno i canali diretti sempre attivi: presentazioni dei partecipanti, interviste, brevi clip video, registrazioni audio saranno disponibili a tutti i fan e gli appassionati, per seguire quello che accade al Concorso in tempo reale. I contatti: Facebook; Instagram: #premiopaoloborciani #ppb2021 #stringscompetition

Rai Radio Tre si conferma media partner del Concorso. In occasione della XII edizione del “Premio Paolo Borciani” si terrà al Teatro Valli di Reggio Emilia la 65° Assemblea generale della WFIMC, la Federazione Mondiale dei Concorsi Musicali Internazionali.