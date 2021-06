Premio Borciani, ai chiostri di San Pietro il Trio Immersio

REGGIO EMILIA – Con le prove che quotidianamente si svolgono al Teatro Municipale Valli in questi giorni, la XII edizione del Concorso Internazionale per Quartetto d’Archi “Premio Paolo Borciani” è in pieno svolgimento. Accanto alla competizione, ed è una delle novità di quest’anno, si svolgono alcuni concerti all’aperto: come quello di mercoledì 9 giugno, ore 21, ai Chiostri di San Pietro, con il Trio Immersio, impegnato in un programma che accosta il Trio op. 70 n. 2 in mi bemolle maggiore di Beethoven e il Trio in la minore di Ravel.

Un concerto, con il sostegno del Forum Austriaco di Cultura e con la rete Le Dimore del Quartetto, che vede all’opera uno dei migliori ensemble di musica da camera viennesi, con un’attività concertistica che ha toccato venti Paesi e quattro continenti, incluse tournée in Giappone, Stati Uniti, Canada, Messico, Tunisia. (info e prezzi su www.iteatri.re.it)

In questi giorni Reggio Emilia è dunque la capitale dei Quartetti d’archi, grazie al Concorso realizzata con il sostegno di MaxMara, exclusive partner del Concorso, con il contributo della Camera di Commercio di Reggio Emilia e la consulenza artistica di Francesco Filidei. Il Concorso, con il patrocinio della Regione Emilia Romagna è #Plastic-freER, secondo il piano regionale per la riduzione dell’incidenza della plastica sull’ambiente.

Per accedere alle prove aperte al pubblico (calendario su www.iteatri.re.it) è necessaria la prenotazione obbligatoria in biglietteria e via mail a biglietteria@iteatri.re.it.

A termine di ogni prova, dalle 17.30 alle 20.30, ci si potrà fermare sotto al portico del Teatro Municipale per un aperitivo, in collaborazione con Cacio e Pepe e con i vini della Cantina Lusvardi. L’aperitivo (vino + assaggi 6 euro) è aperto a tutti coloro che, pubblico dei quartetti e non, vogliono ascoltare un po’ di musica e guardare la piazza da un’insolita prospettiva.

Al termine delle prove di sabato, la giuria si riunirà per annunciare nel tardo pomeriggio i nomi dei tre finalisti che domenica 13, dalle ore 18.00, si contenderanno i premi.

Streaming

Tutte le prove e la finale sono trasmesse in streaming sulla piattaforma Idagio, raggiungibile anche da www.premioborciani.it. Lo streaming è a cura del Centro Interateneo Edunova.