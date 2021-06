Picchia la compagna davanti al figlio: 30enne denunciato

SCANDIANO (Reggio Emilia) – Picchia la compagna davanti al figlio: 30enne di Scandiano denunciato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia alla presenza di minori.

L’ultimo episodio, quello che ha indotto la donna a denunciare tutto ai carabinieri, si è verificato sabato scorso quando il 30enne, al culmine dell’ennesima discussione, ha afferrato la compagna per il collo causandole vistose ecchimosi, poi giudicate guaribili in sette giorni così come refertato dai sanitari del pronto soccorso dove la donna si è rivolta per le cure.

I militari hanno accertato che queste violenze andavano avanti da almeno un anno, talvolta anche dinanzi al loro figlio minore. La vittima, infatti, già nel febbraio di quest’anno, aveva denunciato una prima volta il suo compagno ma poi, a causa delle minacce subite dall’uomo, aveva ritrattato la sua versione dei fatti, tanto che il relativo iter giudiziario non aveva avuto corso.

Non questa volta. Conclusi tutti gli accertamenti e assicuratisi che la donna trovasse rifugio in un luogo diverso dall’abitazione del compagno, i militari hanno denunciato il 30enne.