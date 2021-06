Parco industriale, al via i lavori di riqualificazione di via Calvi di Coenzo

REGGIO EMILIA – A partire dalla prima settimana di luglio, prenderà il via il cantiere per la riqualificazione di via Calvi di Coenzo al Parco industriale di Mancasale. L’intervento arricchisce ulteriormente la serie di opere di riqualificazione degli spazi pubblici del Parco industriale – il più importante di Reggio Emilia e fra i maggiori dell’area vasta dell’Emilia occidentale – realizzate in questi anni e finalizzate al miglioramento della qualità urbana, della accessibilità all’area, nonché della sicurezza ed efficienza delle infrastrutture.

L’opera prevede il rifacimento del manto stradale, la realizzazione di una nuova pista ciclopedonale sul lato della mensa, la sostituzione e il potenziamento della illuminazione pubblica e la messa a dimora di nuove alberature.

Sono inoltre previsti lavori per la riqualificazione della rotonda di ingresso al Parco Industriale da via Bovio ed il rifacimento di via Lama.

L’importo complessivo dei lavori è pari a 420.000 euro a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti per la realizzazione della sede di tre nuove aziende che si insedieranno nella parte nord del Parco industriale. Il termine dei lavori è previsto per il mese di settembre.