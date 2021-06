Pagano pizze con banconota da 100 euro falsa: denunciati due minorenni

GATTATICO (Reggio Emilia) – Pagano le pizze con una banconota da 100 euro falsa: due minorenni nei guai. In casa di uno dei due i carabinieri di Gattatico hanno trovato droga ed altro denaro falso. E’ successo lo scorso aprile, quando il titolare di una pizzeria d’asporto del paese si è rivolto ai carabinieri della stazione locale denunciando che, la sera precedente, aveva fatto consegnare tre pizze ordinate per telefono e che, nella circostanza, il pagamento era stato effettuato con un banconota palesemente falsa.

Ricevuta la denuncia, i militari hanno avviato le indagini che, grazie anche al tracciamento delle chiamate fatte sull’utenza dell’esercizio pubblico, hanno consentito di risalire ai due minorenni autori della spendita. I sospetti dei carabinieri si sono tramutati in certezze nel momento in cui in casa di un dei due giovani sono state trovate altre 5 banconote false da 50 euro, oltre a 5 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, un coltello a serramanico lungo 20 cm ed un tirapugni in metallo che hanno aggravato ulteriormente la sua posizione.

Ieri i due sono stati denunciati per spendita di banconote false e, per uno solo di loro, anche per l’illecita detenzione dello stupefacente e degli oggetti atti ad offendere.