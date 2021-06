Nel camper con mezzo etto di droga: 35enne denunciato

GUASTALLA (Reggio Emilia) – Nel camper con oltre mezzo etto di droga: 35enne denunciato dai carabinieri di Guastalla per detenzione ai fini di spaccio. La presenza sospetta di un camper in sosta lungo viale Po a Guastalla ha insospettito i componenti dell’equipaggio della radiomobile della locale compagnia e così due militari in servizio notturno per il controllo del territorio si sono fermati per capire cosa stesse succedendo.

Hanno bussato alla porta del mezzo e sono stati ricevuti da un uomo che ha detto loro: “Ho avuto problemi alla frizione e mi sono dovuto giocoforza fermare”. Durante le procedure di identificazione i militari si sono insospettiti non tanto per gli evidenti segnali di preoccupazione che trapelavano dal volto dell’uomo, ma per il forte odore di marijuana che si sprigionava dal camper.

Hanno approfondito i controlli e hanno trovato, sotto il cuscino posizionato nel letto del 35enne, una quindicina di grammi di marijuana. L’uomo ha poi consegnato loro un altro involucro, custodito all’interno di un armadietto, che conteneva circa mezzo etto sempre di marijuana.