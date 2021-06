Nasce lo sportello dei diritti per i lavoratori della sanità

REGGIO EMILIA – In un momento in cui, a causa della lunga emergenza pandemica, il carico di lavoro e la sua organizzazione hanno raggiunto nel settore della sanità pubblica e privata altissimi livelli di stress nasce un nuovo servizio che la Funzione Pubblica e la CGIL di Reggio Emilia hanno fortemente voluto per essere sempre più vicini a tutto il personale medico, paramedico ed infermieristico.

Un servizio ad hoc, a partire dalla sede individuata, quella della Camera del Lavoro di Reggio sud, in Via Bismantova 7, a due passi dalle strutture ospedaliere Santa Maria Nuova, Spallanzani e Villa Verde.

Uno sportello capace di offrire risposte e di andare incontro con competenza diffusa alle esigenze più varie di lavoratrici e lavoratori del comparto sanitario. Lo Sportello dei diritti sarà operativo il martedì pomeriggio su appuntamento, si occuperà, con l’apporto di un funzionario sindacale e degli operatori del patronato Inca, di controllo buste paga e contributi, pensioni, conteggi riscatto laurea, bonus.

Sarà a disposizione anche per consulenza relativa ai fondi di previdenza complementare Sirio e Perseo. Per informarsi sui servizi offerti e per fissare un appuntamento scrivere a mailto: sportello.sanita.re@er.cgil.it.