Montecavolo, auto contro moto: muore centauro

QUATTRO CASTELLA (Reggio Emilia) – Un motociclista è morto in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio, poco dopo le 15, a Montecavolo di Quattro Castella tra la provinciale 23 e via Galileo Galilei. Il centauro si è scontrato, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Castelnovo Monti, con un’auto. Nel sinistro è rimasto coinvolto anche un ciclista che è stato portato al Santa Maria Nuova, in condizioni non gravi, dai sanitari delle ambulanze. Nulla da fare, invece, per motociclista.