Minaccia di morte e cerca di strangolare la compagna: arrestato per tentato omicidio

CORREGGIO (Reggio Emilia) – Folle di gelosia, minaccia di morte e cerca di strangolare la compagna: 44enne arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. L’arrivo della figlia minore in camera, accorsa in seguito alle urla della mamma, ha fatto desistere l’uomo che è fuggito ed è stato poi arrestato dai carabinieri di Correggio a cui si è presentato spontaneamente.

La donna è dovuta ricorrere alle cure mediche per alcune ecchimosi sul collo. E’ stata dimessa con una prima progmosi di tre giorni, che è poi salita a 21 in seguito ad ulteriori accertamenti diagnostici. La vicenda è accaduta a Correggio domenica scorsa quando, poco dopo le 15, i carabinieri sono intervenuti in una casa dove una 36enne ha detto loro di essere stata aggredita dal suo compagno.

La donna, in evidente stato di shock e con ecchimosi sul collo, ha detto ai militari che, in seguito a un diverbio con il suo compagno, che l’accusava di avere una relazione extra-coniugale, era stata aggredita dall’uomo che le aveva messo le mani al collo, minacciandola di morte. Le urla della donna hanno attirato l’attenzione della figlia minore. Quando l’uomo ha visto la piccola ha mollato la presa dando la possibilità alla donna di dincolarsi e poi è fuggito. I carabinieri hanno iniziato a cercare il 44enne che, poi, si è presentato spontaneamente in caserma.

L’uomo veniva arrestato. Già in precedenza, a fine maggio, sempre in relazione ad una sua presunta relazione extraconiugale, aveva picchiato la compagna prendendola a calci. Per questo motivo è stato anche accusato di maltrattamenti in famiglia.