Masone, trovata auto rubata

REGGIO EMILIA – Auto rubata trovata dalla polizia in via Kant a Masone. Il mezzo è stato trovato dagli agenti, in sosta, durante un’attività di controllo del territorio. Le portiere non erano chiuse a chiave e, dentro al portaoggetti della portiera, c’era la chiave di accensione. Il proprietario è stato individuato e l’auto gli è stata riconsegnata.