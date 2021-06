Lungo Crostolo, piantagione di marijuana lungo la passeggiata

REGGIO EMILIA – Nel corso dei servizi di pattugliamento delle aree verdi della città, spesso luogo di aggregazione di un rilevante numero di persone, gli uomini della questura di Reggio Emilia hanno raccolto alcune segnalazioni provenienti da frequentatori della zona che avevano indicato la presenza di alcune piantine anomale.

Personale della Polizia di Stato ha quindi verificato il camminamento del “lungo Crostolo”, direzione Rivalta, notando in effetti la presenza di alcune piantine di marijuana. La successiva ispezione dell’area ha consentito di rilevare la presenza di ben 16 piantine di marijuana appena innestate nelle immediate adiacenze del camminamento.

Dopo avere provveduto alla loro “estirpazione”, gli operatori hanno sottoposto a sequestro, per la successiva distruzione, le piantine. Sono in corso, ora, indagini finalizzate a risalire a chi possa avere pensato di innestare delle piantine di marijuana in un’area di altissimo passaggio ed in piena vista.