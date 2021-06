Lotta alla zanzara tigre, ecco come fare

REGGIO EMILIA – Sabato, dalle 9 alle 12, nella sede Iren di Via dei Gonzaga a Reggio Emilia e nei centri di raccolta Iren dei comuni della provincia che promuovono l’iniziativa, si terrà una distribuzione gratuita di oltre 5mila kit prodotti larvicidi, assieme ad indicazioni pratiche su come combattere questa specie di zanzara. Le recenti abbondanti piogge rischiano infatti, alla comparsa dei primi caldi, di favorire lo sviluppo dell’insetto. I prodotti larvicidi saranno utili per il trattamento dei focolai di infestazione domestici della zanzara, e si aggiungono a quanto gli Enti Locali ed Iren mettono già in campo nelle aree pubbliche.

Sabato sarà possibile acquistare al prezzo di costo i prodotti larvicidi presso tutte le Farmacie Comunali di Reggio Emilia. Inoltre, presso quattro Farmacie Comunali Riunite, saranno presenti volontari per fornire informazioni ai cittadini grazie al supporto delle stesse farmacie all’iniziativa:

Farmacia “Centrale” in Piazza Prampolini,3,

Farmacia Orologio Presso il Centro Commerciale Le Querce,

Farmacia Pappagnocca presso il Centro Commerciale Reggio Sud in Via Maiella 63),

Farmacia Santa Croce in V.le Regina Margherita 29/F.

Dalle 10,30 alle 12 sarà presente infatti personale qualificato a disposizione per chiarire dubbi, fornire informazioni e spiegare l’utilizzo del prodotto larvicida nelle aree domestiche. Inoltre, durante tutta l’estate, i prodotti larvicidi verranno venduti a prezzo calmierato presso tutte le Farmacie Comunali Riunite, e presso molte Farmacie Private.