Lord, bellissimo segugio di 3-4 anni

REGGIO EMILIA – Lord è un bellissimo segugio di circa 3/4 anni, in canile dal mese di ottobre 2020, ha fatto un percorso per superare le sue paure ed ora è pronto per una super-adozione. Ancora un poco timoroso verso le cose e persone che non conosce ma poi affettuosissimo, allegro e vivace. Bravo al guinzaglio, ubbidiente e davvero molto, molto bello. Si cerca adozione in famiglia o persona in abitazione con giardino recintato, in contesto di centro abitato tranquillo e poco trafficato. Per conoscerlo Canile La Quiete, per informazioni Gisella 349-8189627